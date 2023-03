Wyoming wordt eerste staat met verbod op abortuspil

Als eerste Amerikaanse staat gaat Wyoming abortuspillen verbieden. De Republikeinse gouverneur Mark Gordon van de staat heeft daar gisteravond een wet voor getekend. Het verbod zou in juli moeten ingaan.

Door het verbod is het niet toegestaan om abortuspillen "voor te schrijven, af te leveren, te distribueren, te verkopen of te gebruiken met als doel het verkrijgen of uitvoeren van een abortus". Overtreding van het verbod kan bestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal zes maanden en een boete van maximaal 9000 dollar.

Zogenaamde morning-after-pillen die worden voorgeschreven als anticonceptiemiddel, zijn vrijgesteld van het verbod. Ook ingrepen die nodig zijn "om een vrouw te beschermen tegen een dreigend gevaar dat haar leven of gezondheid aanzienlijk in gevaar brengt" zijn uitgezonderd.

Discussie opgelaaid

In Wyoming is abortus nu nog legaal tot de foetus levensvatbaar is. In veel gevallen worden medicijnen gebruikt om de zwangerschap af te breken. Door het verbod zou dat niet meer kunnen en wordt de drempel voor een abortus verhoogd, denken critici.

De discussie over abortus speelt al decennia in de VS. Abortuswetgeving kwam afgelopen zomer weer in handen van de staten, na een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof, Dat vernietigde eerdere uitspraken die het recht op abortus veiligstelden.

De beslissing van de gouverneur komt in de week dat toegang tot abortuspillen centraal stond in een rechtszaak in Texas. Een christelijke groepering probeerde daar het abortusmedicijn mifepristone te verbieden, dat in combinatie met andere medicijnen een abortus kan opwekken. De federale rechter buigt daar zich momenteel over.