314.000 beveiligingscamera's aangemeld bij politiedatabase

De politie kan de beelden opvragen van ruim 314.000 beveiligingscamera's van bedrijven, burgers en de overheid. Dat schrijft NU.nl, dat heeft opgevraagd hoeveel camera's er vrijwillig zijn aangemeld bij de politiedatabank Camera in Beeld. De politie zou vooral te spreken zijn over deurbellen met een videocamera.

De camera's die bij Camera in Beeld zijn aangemeld, kunnen door de politie gebruikt worden bij de opsporing in bijvoorbeeld moordzaken, en na overvallen en inbraken. De politie kan niet live meekijken, maar kan wel zien waar de geregistreerde camera's hangen, wie de eigenaar is, wat de camera filmt en hoelang de beelden worden bewaard.

Nieuwsuur meldde in 2018 al dat er 200.000 van dit soort camera's in de politiedatabank staan. In de afgelopen vijf jaar is dat aantal dus toegenomen met zo'n 114.000 camera's. Volgens de nieuwssite zijn 236.000 van het totaal camera's van bedrijven. Ruim 55.000 zijn van burgers en 23.000 camera's zijn door de overheid geregistreerd.

'Onrechtmatig verkregen materiaal'

De landelijk projectleider Camera in Beeld, Karel van Engelenhoven, zegt tegen NU.nl dat de database de politie veel tijd bespaart. De politie hoeft niet langer langs de deuren om camerabeelden op te vragen, maar kan eigenaren die in het systeem staan direct contacteren.

Privacyorganisatie Bits of Freedom, die al jaren kritisch is over de database, zegt tegen NU.nl dat de politie de wet omzeilt met de database. De camera's mogen mogen namelijk de openbare weg eigenlijk niet filmen, maar veel mensen houden zich daar niet aan. De politie heeft daarom volgens Bits of Freedom toegang tot onrechtmatig verkregen materiaal.