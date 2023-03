Ajacied Bassey kwam vele tegenslagen te boven: 'Is altijd aan me getwijfeld'

"Er is altijd aan me getwijfeld. Maar voor mij is dat mijn brandstof. Als dingen niet goed gaan, ben ik een vechter", vat Bassey zijn mentaliteit samen.

Maar hij vocht zich terug in de basis en zal, na sterke duels met NEC en sc Heerenveen, waarschijnlijk ook in de Klassieker tegen Feyenoord vanaf het begin spelen.

"Om verschillende redenen. Je bent niet goed genoeg, we hebben al een type als jij. Ik was toen ook nog niet zo groot en sterk als nu, geloof het of niet", lacht Bassey. "Het was aan mij om maar door te gaan."

Talent had hij als tiener zeker, maar het succes werd hem niet in de schoot geworpen. "Ik ben, toen nog als aanvaller, bij heel veel clubs op proef geweest. Maar telkens werd ik afgewezen."

De nu 23-jarige zoon van Nigeriaanse ouders groeide op in Stratford, Oost-Londen, in de wijk Newham. Een buurt met veel bendes, geweld en criminaliteit. Bassey bracht het grootste deel van zijn vrije tijd door in een voetbalkooi met zijn vrienden. Met als droom: profvoetballer worden, om zijn familie een beter leven te geven.

"Je moet ook altijd bereid zijn om hulp te vragen. Vooral in de voetbalcultuur durft vaak niemand dat te doen. Maar ik ben altijd open geweest. Ook al zijn het spelers die jonger zijn dan ik of van dezelfde leeftijd, dat maakt niet uit. Ik vraag om hulp."

"Het zegt denk ik iets over mijn weerstand en mijn manier van denken. Los van het fysieke, het tactische en het technische aspect: mijn grootste troef is mijn mindset, mijn mentaliteit. Mijn vastberadenheid om te winnen en om beter te worden."

Speelde zijn achtergrond, de buurt waar hij vandaan kwam, daarbij ook een rol? "Tot op zekere hoogte misschien wel. Ik kom niet uit de beste buurt, met veel criminaliteit. Er is een stereotiep beeld van jongens uit mijn buurt. Maar mensen weten niet onder welke omstandigheden ik ben opgegroeid. Het is oneerlijk, maar ik wil er verder niet te veel over uitweiden."

Het eerste elftal van Leicester haalde Bassey niet. Na vijf jaar in de beloftencompetities maakte hij in de zomer van 2020 de overstap naar Rangers FC. Daar kwam zijn carrière in een stroomversnelling: hij won in Glasgow een Schotse landstitel en de beker en was een van de uitblinkers in het team van trainer Giovanni van Bronckhorst dat in 2022 de Europa League-finale bereikte.

Het leverde Bassey een debuut in het Nigeriaanse elftal en een transfer, voor 23 miljoen euro, naar Ajax op. Daar kende de verdediger een prima start van het seizoen, maar daarna werd het minder. Na de winterstop verhuisde hij van de centrale plek naar de linksbackpositie, waar hij niet goed uit de verf kwam. En na het ontslag van trainer Alfred Schreuder verloor hij onder Heitinga zijn basisplaats.

Weer een tegenslag voor Bassey. "Naast het team komen te staan, voelde niet fijn. Natuurlijk was ik eerst ook gefrustreerd. Maar ik moest me alleen op focussen op de vraag: hoe kom ik weer terug in het team? Wat moet ik doen zodat de trainer zegt: we hebben Calvin nodig in de basis?"

Tegen NEC en sc Heerenveen liet hij weer zien waarom. Als linksback is hij kwetsbaar, maar als centrale verdediger is hij met zijn fysieke kracht, explosiviteit en wendbaarheid een duidelijke versterking voor Ajax.