Nabestaanden stellen Qbuzz en provincie medeaansprakelijk voor tramaanslag Utrecht

Nabestaanden van een van de slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht stellen vervoersbedrijf Qbuzz en de provincie medeaansprakelijk voor zijn dood. Dat schrijft de Volkskrant vandaag, vier jaar na de aanslag. Doordat de trambestuurder de deuren dicht hield, zaten de passagiers vast in de tram toen Gökmen T. het vuur opende.

Uit drie verhoren van de recherche met de trambestuurder blijkt dat de monitor in de bestuurderscabine niet werkte. Daardoor kon zij niet zien dat er in het tweede tramstel werd geschoten, schrijft de krant. Omdat iemand aan de noodrem had getrokken, hield de bestuurder de deuren gesloten, wat ook in het noodremprotocol staat.

De Volkskrant citeert uit het verhoor met de bestuurder: "Als de monitor in werking was geweest, had ik wel gezien wat er aan de hand was." Ze zegt ook dat bij de dienstoverdracht haar voorganger niet heeft doorgegeven dat er een defect was, terwijl dit volgens de regels wel had gemoeten.

Zelf heeft ze de kapotte monitor ook niet bij de verkeersleiding gemeld, schrijft de krant. Ze zou het defect hebben gezien, maar ervoor gekozen om ermee te blijven rijden.

Deur opengetrapt

Nabestaanden van Rinke Terpstra (49) zeggen dat zijn dood voorkomen had kunnen worden. "Door het dichthouden van de deuren is het overlijden van Rinke Terpstra het gevolg van een omstandigheid die de vervoerder had kunnen vermijden, of waarvan het bedrijf de gevolgen had kunnen verhinderen', zegt hun advocaat.

Bij de aanslag op 18 maart 2019 schoot Gökmen T. vier mensen dood in een tram bij het 24 Oktoberplein in Utrecht. Zes raakten er gewond.

Veiligheidscamera's in de tram hebben de aanslag gefilmd. Op de beelden is te zien dat Rinke Terpstra samen met een medepassagier een raam uit de tramdeur trapte. Hij liet daarna passagiers voorgaan en probeert dan zelf te ontsnappen, tevergeefs. Hij is daarna door T. in zijn rug geschoten.

