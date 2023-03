Biden juicht arrestatiebevel voor Poetin toe: 'Overduidelijk sprake van oorlogsmisdaden'

De Amerikaanse president Biden vindt het terecht dat het Internationaal Strafhof in Den Haag een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen zijn Russische ambtgenoot Poetin. "Hij heeft overduidelijk oorlogsmisdaden gepleegd."

Poetin wordt verantwoordelijk gehouden voor massale deportaties van Oekraïense kinderen uit het oorlogsgebied naar Rusland. Ook tegen een functionaris die daarbij de leiding had loopt een opsporingsbevel.

"Ik vind het gerechtvaardigd", reageerde Biden. Hoewel hij aantekende dat de VS net als Rusland het Strafhof niet erkent, noemde hij het "een duidelijk signaal".

'Historisch moment'

Het is de eerste keer dat een wereldleider op dit niveau door het Strafhof wordt vervolgd. In de 20 jaar dat het bestaat zijn 52 personen aangeklaagd, zoals rebellenleider Kony uit Uganda, de Sudanese president Bashir en de Libische leider Kadhafi, die gedood werd voor hij kon worden uitgeleverd.

De Oekraïense president Zelensky sprak in zijn dagelijkse tv-toespraak van "een historisch moment" waar een historische straf op kan volgen. Volgens Zelensky zijn er zeker 16.000 kinderen naar Rusland gebracht. Poetin moet daarbij betrokken zijn geweest, stelde de president. "Zo'n enorme criminele operatie zou onmogelijk zijn zonder bevel van de hoogste leider van deze terreurstaat."

In het Kremlin werd het arrestatiebevel weggelachen. Een woordvoerder van Poetin zei dat het geen enkele juridische waarde heeft in Moskou, omdat het land de jurisdictie van het internationale hof niet heeft erkend. Hij noemde het bevel "schandalig en onacceptabel".

Reizen bemoeilijkt

Doordat Rusland niet meewerkt met het hof zal uitvoering van het bevel moeilijk zijn. Het betekent wel dat Poetin niet meer kan reizen naar de 123 landen die het hof wel erkennen, omdat zij verplicht zijn hem uit te leveren.

De Kremlinwoordvoerder weigerde in te gaan op de vraag of Poetin in zijn reizen rekening gaat houden met het bevel. Belangrijke bondgenoten als China, Iran en Syrië vallen niet onder de landen die Poetin zouden moeten uitleveren.

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zegt dat Nederland er alles aan zal doen om "het Strafhof te helpen in zijn belangrijke taak om straffeloosheid voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te bestrijden".

Zelensky zei naast de vervolging van Poetin ook te willen inzetten op straffen voor anderen die de deportaties faciliteerden. "En we blijven natuurlijk vechten voor de terugkeer van iedereen. We zullen er alles aan doen, dat elke Oekraïner, elke vrouw, elk kind terugkeert."