Hoogma houdt kaarten op zak: 'Waarom geen Van Gaal? Ik ga niet in op namen'

"We hebben een bondscoach gezocht die het beste past bij de situatie en het team zoals dat nu staat. Daaruit kwam een klein groepje potentiële kandidaten", benadrukte Gudde. "Het was een zeer zorgvuldig proces."

Doorgaan op dezelfde weg. Continueren. Niet te veel overhoop gooien. Dat was het belangrijkste voornemen van de beleidsbepalers van de KNVB in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach.

Frank Rijkaard en Peter Bosz zouden zijn gepolst. Grote namen als Henk ten Cate en Louis van Gaal niet. Ik heb enorm veel respect voor de trainer Louis van Gaal en wat hij bereikt heeft. Op namen ga ik niet in. Waarom we iemand niet bellen, houd ik intern", aldus Hoogma. "Maar dat heeft niets met spelers te maken, wij maken onze eigen koers."

Echt uitleggen, dat deed Gudde niet. Net zomin als technisch directeur Nico-Jan Hoogma wilde ingaan op namen. "Ronald Koeman vertrok anderhalve week voor de eerstvolgende interlandperiode. Wij wilden niet niet overhaast bondscoach aanstellen. En dus hebben we Dwight (Lodeweges, red.) gevraagd om die duels te leiden en zo hadden we ruimte om onze ideeën te toetsen bij staf en spelers. Ook daaruit kwam naar voren dat de weg die wij 2,5 jaar geleden zijn ingeslagen willen voortzetten."

"We hebben twee keer gesproken met de commissie, de derde meeting is begin oktober. Dan gaan we verder kijken hoe we onze procedures kunnen afstemmen op de adviesrol. Ik kan zeggen dat we heel breed en nadrukkelijk gekeken hebben naar trainers met een niet-westerse achtergrond. Dat kunnen we ook op een fatsoenlijke manier uitleggen."

Uiteindelijk was het De Boer zelf die het meeste prijsgaf over de procedure. "De KNVB is ook een bedrijf. Dus als er een vacature open is, dan zullen er kandidaten zijn. Het interesseert mij niet of ik keuze twee, drie, vier of vijf ben. Je hebt altijd tegenstanders en die hoor je vaak het luidste. Dat is niet erg. Ik denk dat er ook mensen zijn die tevreden zijn met de keuze. Ik ben ervan overtuigd dat ik een goede coach ben."

Hoogma: "Frank heeft een enorme gedrevenheid. Hij heeft ook een goede zelfreflectie, die geleerd heeft van mislukkingen. Bovendien heeft hij een geweldige staat van dienst: vier landstitels met Ajax, 112 interlands, vijf eindtoernooien, assistent onder Bert van Marwijk zilver op WK."

Grote rol Lodeweges

Een naam die vaak genoemd werd bij de presentatie, was die van assistent Dwight Lodeweges. De geboren Canadees wordt veel geprezen, maar een optie om de vacature van Koeman in te vullen is hij nooit geweest.

"Wij zien Dwight als een echte, fantastische assistent", aldus Hoogma. "Dat vindt hijzelf ook en dat is ook de plek waarin hij het beste rendeert. En wij denken ook dat de samenwerking met Dwight goed zal zijn, vergelijkbaar met de samenwerking met Hennie Spijkerman bij Ajax."

De Boer zal - met hulp van Lodeweges - normaal gesproken tot na het WK in Qatar in 2022 verantwoordelijk zijn voor het Nederlands elftal.In het contract zijn twee tussentijdse evaluatiemomenten opgenomen. "En een clausule om te vertrekken", grapte De Boer. "Barcelona. Nee hoor, niets."