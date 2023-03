Opnieuw ongeregeldheden bij Franse protesten tegen pensioenhervormingen

In verschillende Franse steden zijn gisteren opnieuw ongeregeldheden ontstaan tijdens demonstraties tegen de pensioenhervormingen van de regering. Onder meer in Parijs en Lyon leidde dat tot confrontaties tussen de politie en demonstranten. Ook in Bordeaux, Toulon en Straatsburg gingen mensen de straat op.

In het centrum van de hoofdstad werden brandjes gesticht en werd de politie bekogeld met vuurwerk. Dat gebeurde nadat de politie traangas en waterkanonnen had ingezet om de demonstranten uiteen te drijven.

Volgens lokale media zijn in Parijs zeker 60 mensen aangehouden. Vijf agenten zouden gewond zijn geraakt. Zo'n 4000 mensen zouden aan het protest in Parijs hebben deelgenomen. De betoging ontstond spontaan op Place de la Concorde, niet ver van het parlementsgebouw.

In Lyon zijn 36 betogers opgepakt. Volgens verschillende lokale media wilden demontranten een overheidsgebouw binnendringen en werd er brand gesticht voor dat gebouw. De regionale politiechef spreekt van een "wilde samenscholing".

Het was de tweede dag op rij dat er werd gedemonstreerd tegen de pensioenhervorming die president Macron erdoor drukte. Hij zette het parlement buitenspel om de impopulaire verhoging van de pensioenleeftijd erdoor te krijgen. Als gevolg van de pensioenhervorming gaat de pensioenleeftijd omhoog van 62 naar 64 jaar.