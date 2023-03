Etiquette-expert en columnist Trouw Beatrijs Ritsema (69) overleden

Journalist, schrijver en etiquette-expert Beatrijs Ritsema is op 69-jarige leeftijd overleden. Ritsema werd bij het grote publiek bekend met de adviezen die ze in haar boeken en in dagblad Trouw gaf over omgangsvormen en sociale dilemma's.

Haar column Moderne Manieren in Trouw liep al vanaf 2002. Het idee kreeg Ritsema in de Verenigde Staten, waar ze in de jaren negentig woonde met haar echtgenoot, Amerika-correspondent Maarten Huygen.

Allerlei kwesties werden in haar rubriek besproken: van het beëindigen van een vriendschap tot hoe om te gaan met een boerende buurman in het theater.

In al die tijd veranderden de vragen van indieners niet wezenlijk, vertelde ze een paar jaar geleden aan Trouw. Ze was het dan ook niet eens met de constatering dat de samenleving 'verhufterde'. "Dat wordt al twintig jaar geroepen, maar ik constateer dus dat mensen juist veel beleefder zijn geworden."

Longkanker

Ook voor ze met haar bekende rubriek startte, werkte Ritsema in de journalistiek. Ze was eerst redacteur bij studentenblad Propria Cures, daarna schreef ze voor NRC en HP/De Tijd en eind jaren tachtig werd ze eindredacteur van de boekenbijlage van Vrij Nederland.

Ritsema had longkanker. Eerder deze week leverde ze haar laatste column in, met behulp van haar zoon.