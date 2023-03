Gehavende tank reist door Nederland als symbool van Russische agressie

Resten van de bloemen liggen nog op de bodem. Oekraïense armbandjes zijn aan onderdelen vast geknoopt, een blauw-gele sticker is op het staal geplakt en zelfs een gesmolten kaars prijkt nog in een kleine opening van de tank.

Eerst stond de vechtmachine in Warschau en in Berlijn. Daar werd hij geheel bedolven onder rode rozen, neergelegd door in Duitsland wonende Russen. Dat maakte de Oekraïners woedend, waarop de tank na vier dagen alweer is weggehaald, om verdere spanningen te voorkomen.

De tank is aan het begin van de Russische invasie vermoedelijk bij Boetsja op een antitankmijn gereden en ontploft. Boink zag de tank in juli in Kyiv staan, waar hij werd tentoongesteld als symbool van de Russische agressie tegen Oekraïne.

Gerard Boink, ex-militair en na zijn pensionering vijf jaar waarnemer bij de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) in Oost-Oekraïne kijkt tevreden. Hij is de drijvende kracht achter de komst van de tank.

Wiel Lenders, directeur van het Vrijheidsmuseum, voelt zich al even betrokken. "Na de Tweede Wereldoorlog hebben we de democratie, de rechtsstaat en vrijheid hersteld. Tachtig jaar later worden die weer zo zwaar geschonden in Europa. We willen hiermee de waarschuwing afgeven dat het dictatorschap van Poetin een bedreiging is voor Europa."

De Oekraïense Viktoria Mutsei, armen over elkaar, kijkt toe, samen met haar man Dimitro. Ze vindt het belangrijk dat de tank hier nu is. Ze zucht diep. "De realiteit van de oorlog en het bewustzijn daarvan door deze tank te laten zien geeft ons de hoop dat we de oorlog kunnen winnen. Het is vreselijk om te bedenken dat er veel oorlogsmisdaden met deze machines worden begaan."

Ze was zelf in Boetsja bij haar familie, die moest rennen voor deze tanks. Een ervan schoot een groot gat in hun huis. "Het liefste zou ik die tank compleet vernietigen." Haar man Dimitro met een blik vol afgrijzen naar het materieel: "Ik vind het walgelijk. Het heeft mensen gedood."

'Rusland gaat niet winnen'

Ook burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal en plaatsvervangend ambassadeur Anatoli Solovej van Oekraïne zijn erbij. Slinkman is onder de indruk. In zijn gemeente vangt hij zo'n driehonderd Oekraïners op. Hij is trots dat deze tank in Groesbeek is. "Het is een symbool van hoop voor hun vaderland. Deze Russische tank maakt duidelijk dat Rusland de oorlog niet gaat winnen."

Solovej vindt het een geweldig initiatief om de gehavende Russische tank door Nederland te laten reizen. "Het is belangrijk om de boodschap van de veroordeling van Russische agressie tegen mijn land in Europa te verspreiden. Elke dag vechten Oekraïners, zij hebben dagelijks met deze rampspoed te maken."

Even later spreekt hij de aanwezigen toe en zegt dat hij blij is met de steun van Nederland aan zijn land. "Hou dat vol," zegt hij. "Geef ons wat we nodig hebben, wij zullen jullie niet teleurstellen. We gaan winnen. Leve Oekraïne!"

De Russische tank blijft de komende twee maanden in Groesbeek, daarna gaat hij nog naar Groenlo en Amsterdam.