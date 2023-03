Shovelbestuurder die door afzetting boerenprotest reed wraakt rechtbank

De shovelbestuurder die afgelopen zaterdag bij het boerenprotest in Den Haag door een politieafzetting in het Zuiderpark reed, stond vandaag in een snelrechtzitting terecht voor vernieling, verzet met letsel, mishandeling en bedreiging.

Op zijn beurt eiste de 60-jarige Johan R. uit Geesteren vrijspraak en een schadevergoeding van 100.000 euro, maar tot een uitspraak kwam het niet.

Bij het begin van de zaak vroeg R. de rechter om zichzelf identificeren. Die weigerde dit, waarna de shovelbestuurder zijn wrakingsverzoek indiende. Toen de rechtbank de zitting wilde vervolgen, herhaalde de man zijn verzoek. Vervolgens werd de zitting geschorst.

De wrakingskamer moest over het verzoek van de man oordelen, waar drie andere rechters voor nodig waren. Maar die waren op korte termijn niet te vinden, waarna de zaak werd uitgesteld.

Niet gemachtigd

Op veel hulp van zijn advocaat kon R. tijdens de zitting overigens niet rekenen. Hij bleek de advocaat niet gemachtigd te hebben namens hem te spreken, zo werd duidelijk bij aanvang van de zitting. De raadsman trok volgens RTV Oost hierop zijn toga uit, en bekeek de zitting vanuit de zaal.

Wanneer de zaak verder gaat, is niet duidelijk. R. blijft vastzitten.