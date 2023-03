FC Volendam pakt kostbare punten tegen Fortuna en sluit aan bij middenmoot

FC Volendam heeft door een 2-1 overwinning op Fortuna Sittard verder afstand genomen van de gevarenzone.

Volendam is nu zes punten los van de degradatiestreep, wel met een wedstrijd meer gespeeld. Fortuna Sittard blijft elfde met drie punten meer dan de Volendammers.

In de weinig opzienbarende beginfase hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, met hier en daar een kans. De grootste was voor Tiijani Noslin, die na gestuntel van de Volendam-defensie over schoot.

OneLove

Gescoord werd er in de eerste helft nog wel, door Volendam-aanvoerder Carel Eiting, die net als zijn Fortuna-collega Burak Yilmaz de speciale OneLove-aanvoerdersband droeg vanwege de actie rond de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.

Fortuna ging in de fout tijdens de opbouw, Walid Ould-Chikh bediende Eiting en die schoot de bal hard en strak tegen de touwen (1-0).