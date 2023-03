Pakistaanse oud-premier wil toch voor rechtbank verschijnen

De Pakistaanse oud-premier en oppositiepoliticus Imran Khan is toch bereid om morgen bij de rechtbank te verschijnen. Dat heeft zijn advocaat gezegd, nadat het gerechtshof in de hoofdstad Islamabad een arrestatiebevel tegen hem had opgeschort.

Het Pakistaanse Openbaar Ministerie verdenkt hem van corruptie. Hij wordt er onder meer van verdacht dat hij in de tijd dat hij premier was (2018-2022) geschenken verkocht die hij van politici uit Saudi-Arabië en Dubai had gekregen, waaronder dure horloges. Er werd een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, omdat hij meerdere keren weigerde zich te laten ondervragen.

Khan ontkent de beschuldigingen. Zijn tegenstanders zouden hem politiek monddood willen maken. Als hij de oproep om naar de rechtbank te komen opnieuw naast zich neerlegt, riskeert hij ook vervolging voor minachting van het hof.

Hevige onlusten

Khan houdt zich al weken schuil in zijn huis in Lahore. Aanhangers verhinderden dat de politie hem daar kwam ophalen. Dinsdag en woensdag ging dat gepaard met hevige onlusten.

De politicus is populair onder de bevolking vanwege zijn verdiensten in het cricket, de populairste sport in Pakistan. Hij werd een grote sportheld toen hij als aanvoerder van het nationale cricketteam in 1992 de wereldtitel won.

Khan liet woensdag ook al weten dat hij in de rechtbank wil verschijnen, maar dat hij zich zorgen maakt om zijn veiligheid. Vorig jaar november werd hij in zijn been getroffen toen een onbekend gebleven schutter het vuur op hem opende.