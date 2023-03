Rel rond Nederlandse boksster die ondanks boycot meedoet aan WK: 'Doe niet aan politiek'

De Nederlandse boksbond (NBB) heeft Megan de Cler uit de nationale ploeg gezet. De Cler doet op dit moment toch mee aan de WK van de internationale boksbond IBA in New Delhi, terwijl Nederland dat toernooi boycot. De Nederlandse bond maakte vorige maand bekend toernooien van de IBA voorlopig te mijden omdat de internationale boksbond sporters uit Rusland en Belarus weer onder hun eigen vlag laat meedoen. De 19-jarige De Cler is echter toch afgereisd naar het toernooi in India, waar ze vrijdag haar eerste wedstrijd in de klasse tot 63 kilogram won. De Cler doet niet mee namens Nederland en was tijdens de openingsceremonie te zien met een neutrale, IBA-vlag.

In het midden: Megan de Cler - NBB

"Het is heel spijtig dat een 19-jarige boksster zich tot inzet maakt van een politiek steekspel", zegt NBB-voorzitter Boris van der Vorst. "We willen onze boksers niet blootstellen aan evenementen die in strijd zijn met alles wat het IOC heeft aangegeven. Haar aanwezigheid op dit WK is een zware inbreuk op de afspraken." De Cler, die vorig jaar zilver won bij de jeugd-WK, zegt zelf dat ze in New Delhi is omdat het haar droom was om mee te doen aan haar eerste toernooi op het hoogste niveau. Boksbond IBA plaatste haar reactie op Twitter:

63KG Megan de Cler 🇳🇱 fulfilled her dream to compete at the IBA Women's World Boxing Championships 2023 pic.twitter.com/2qoWzMaADB — IBA (@IBA_Boxing) March 17, 2023

"Ik boks niet voor Nederland, ik ben hier voor mezelf", zei ze verder nog tegen journalisten. "Ik doe niet aan politiek, ik doe aan boksen. Daarom ben ik hier." Boycot De WK in New Delhi worden geboycot door elf landen, waaronder dus Nederland. De IBA, die sowieso al lange tijd onder vuur ligt, had boksers van die landen aangeboden alsnog mee te doen en bood daarvoor ook financiële compensatie. Ook uit Nieuw-Zeeland is er onlangs een boycot een delegatie op de WK. Toen de boksbond vernam dat De Cler zonder toestemming deelnam aan de WK, is haar gevraagd om zich terug te trekken, aldus Van der Vorst.

Boksbondvoorzitter Boris van der Vorst - ANP

"Toen duidelijk werd dat daar geen sprake van zou zijn, heeft onze technisch directeur haar sancties opgelegd. Ze is uitgeschreven bij de Nederlandse bond en dus geen onderdeel meer van TeamNL. Heel jammer, want Megan is een high potential", aldus de NBB-voorzitter.