Gerard Sanderink nu ook geschorst als topman bij Oranjewoud en Strukton

Gerard Sanderink is per direct geschorst als topman van bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Oranjewoud. Dat meldt Strukton op zijn website. De raad van commissarissen neemt per direct de leiding over, naar eigen zeggen in het belang van de ondernemingen, medewerkers en andere belanghebbenden.

Vorig jaar werd bekend dat Sanderink samen met oud-directieleden van Strukton verdacht wordt van omkoping bij een project in Saudi-Arabië. Of dat een rol heeft gespeeld bij dit besluit is niet bekend.

Sanderink komt met regelmaat in opspraak, wat ook in het persbericht van Strukton wordt vermeld: "De raad van commissarissen komt tot dit besluit na een periode van incidenten rond de heer Sanderink."

Weggestuurd door rechter

De toezichthouders doelen onder meer op het drama rondom IT-bedrijf Centric. Daar werd Sanderink een tijdje terug door de rechter weggestuurd als bestuursvoorzitter. Het Openbaar Ministerie had daar om gevraagd, een uitzonderlijk verzoek. Centric verzorgt vitale IT-diensten in Nederland, ook voor aantal publieke instellingen en de overheid.

Ook kwam Sanderink veelvuldig in het nieuws vanwege allerlei juridische procedures tegen zijn ex Brigitte van Egten, die ook in dienst was bij Centric. In dat conflict betrok hij ook het bedrijf, waarna drie bestuurders opstapten. Vervolgens kwam ook zijn relatie met Rian van Rijbroek veelvuldig in het nieuws. Zij doet zich voor als cyberdeskundige.