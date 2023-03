Drie Brabantse veerponten vragen na 120 jaar geld voor overtocht

Drie Brabantse veerponten gaan vanaf deze zomer aan gemotoriseerd verkeer geld vragen voor de overtocht. De pontjes bij Waalwijk, Capelle en Herpt zijn al 120 jaar gratis, maar stichting De Bergsche Maasveren die de pontjes beheert, lijdt jaarlijks gemiddeld 700.000 euro verlies.

De stichting is sinds 2009 ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de veerverbindingen, maar de 23 miljoen euro die hiervoor beschikbaar is, is niet genoeg, schrijft Omroep Brabant.

Om de pontjes in de vaart te houden wordt nu ingeteerd op het eigen vermogen van de stichting, maar die situatie is volgens voorzitter Mathé Holleman onhoudbaar. Ze noemt het "heel zuur" om een vergoeding te moeten vragen: "Maar de blijvende bereikbaarheid voor inwoners is belangrijker dan de traditie", redeneert ze.

De vier gemeenten waarin de pontjes varen moeten nog instemmen met het voornemen. Hoeveel een kaartje gaat kosten, is nog niet bekend. Voor fietsers, voetgangers en landbouwwerktuigen blijft de oversteek gratis.