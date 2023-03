Tom Egbers reageert op beschuldigingen van intimidatie vrouwelijke collega

Tom Egbers heeft bij het tv-programma Khalid & Sophie op NPO 1 voor het eerst gereageerd op de aantijgingen dat hij een jonge vrouwelijke collega heeft gepest en geïntimideerd. De presentator sprak over "meerdere duistere periodes" in zijn 32-jarig huwelijk, "met meerdere buitenechtelijke escapades". Hij zei dat hij in 2005 "een jonge, getalenteerde vrouw" leerde kennen op de redactie, met wie het klikte. Hij bracht haar regelmatig naar huis omdat ze dicht bij elkaar woonden en de twee zoenden. De presentator ontkent dat hij de vrouw op de sportredactie met de dood heeft bedreigd toen het uit was, door een gebaar te maken alsof hij iemands keel doorsneed. "Ik heb het na ongeveer drie jaar beëindigd, ik wilde geen contact meer met haar." Intimidatie en pesten In een artikel, dat zaterdag in de Volkskrant verscheen, wordt geschreven over de affaire van Egbers met de vrouw. De situatie escaleerde volgens de krant toen de echtgenote van Egbers, Janke Dekker, de relatie ontdekte en contact met de vrouw zocht. Egbers ging de vrouw vervolgens op het werk pesten en intimideren, schreef de krant, en dat gedrag zou bijna twee jaar zijn doorgegaan. Uiteindelijk stapte de vrouw naar de hoofdredactie. Die beloofde met Egbers te gaan praten, maar dat zou niet hebben geholpen.

Dat hij de vrouw "de as van het kwaad" noemde, zoals in het Volkskrantartikel staat, ontkende hij niet bij Khalid & Sophie. Egbers zegt spijt te hebben dat hij dat verschillende keren deed op een drukke redactievloer, waar iedereen het kon horen. Hij was zich daarbij verder naar eigen zeggen niet bewust van zijn machtspositie als bekende presentator. Op de vraag of het zijn eigen keuze was om voorlopig niet op tv te komen, zei hij dat hij het vooral belangrijk vindt dat de rust op de redactie van NOS Sport terugkeert.

Na vier decennia bij het grofvuil gezet worden, laat ik niet zomaar gebeuren. Tom Egbers