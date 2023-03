Storm Freddy na zes weken voorbij: bijna 400 slachtoffers

Storm Freddy is na zes weken voorbij. De waarschijnlijk langstdurende tropische storm heeft aan zeker 400 mensen in zuidelijk Afrika het leven gekost. Met name Mozambique en Malawi zijn zwaar getroffen. De storm heeft aardverschuivingen en overstromingen veroorzaakt. Zeker 180.000 mensen in Malawi zijn ontheemd.

Freddy ontstond al begin februari voor de kust van Australië, 'reisde' 10.000 kilometer over de Indische Oceaan en trok aan het eind van de maand over Réunion, Madagaskar en Malawi.

Daarna trok Freddy weg, maar afgelopen weekend kwam de storm terug aan land, wat hoogst uitzonderlijk is. Weer werden Malawi en Mozambique getroffen, met windsnelheden van 200 tot 250 kilometer per uur.

Nu, enkele dagen later, wordt langzaam maar zeker de verwoesting zichtbaar. Sommige plekken zijn onbereikbaar geworden. Het leger wordt ingezet om mensen te evacueren.

Nationale rouw

Beide landen kampen al met een cholera-uitbraak, met 3000 besmettingen in de afgelopen week. Door overstromingen neemt de kans op cholera toe, omdat de ziekte zich verspreid via drink- en grondwater.

Hoewel Freddy voorbij is, heeft het rampgebied nog te maken met zware regenbuien en windstoten tot 140 kilometer per uur. Daarmee is de kans op verdere overstromingen nog altijd aanwezig.

De president van Malawi, Lazarus Chakwera, heeft een periode van nationale rouw afgekondigd van 14 dagen.