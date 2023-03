Fins NAVO-lidmaatschap stap dichterbij, maar Zweden blijven in de wacht

Wat de Noorse NAVO-baas Jens Stoltenberg betreft krijgen de twee landen een fast track bij de lidmaatschapsaanvraag. Bovendien krijgen Zweden en Finland de steun van onder meer de Verenigde Staten en Groot-Brittannië tijdens de "grijze periode": het tijdsbestek waarin ze kleur bekennen en NAVO-lidmaatschap aanvragen, maar nog geen lid zijn. Een periode waarin ze dus ook niet automatisch worden beschermd door artikel 5 van het NAVO-handvest: een aanval op één is een aanval op alle NAVO-leden.

Al snel wordt duidelijk dat Turkije zich tegen Zweden verzet. Volgens Turkije is Zweden een broeinest van terroristen en geeft Zweden al decennialang onderdak aan radicale Koerden. De Turkse premier Erdogan heeft een lijst met personen die volgens hem aan Turkije moeten worden uitgeleverd.

De Zweedse regering benadrukt dat niet de politiek, maar de rechtbank over uitwijzingen gaat. Bovendien is er een nieuwe terreurwet in de maak. De voorbereiding van deze wetswijziging werd al jaren geleden in gang gezet, dus is in die zin geen tegemoetkoming aan de Turkse eisen. Maar de Zweedse regering grijpt de nieuwe terreurwet aan om te laten zien dat ze er alles aan doet om ook sympathisanten van de terreurbeweging PKK aan te pakken.

Escalatie

Eind juni 2022 tekenen Zweden, Finland en Turkije een akkoord tijdens de NAVO-top in Madrid, waarbij de landen tot een overeenkomst lijken te komen. Maar Erdogan blijft kritisch tegenover Zweden. Turkije wil wisselgeld in ruil voor een ratificering van Zweden, onder andere in de vorm van toegang tot de aankoop van de Amerikaanse straaljager F-16.

Vervolgens escaleert het conflict tussen Zweden en Turkije in januari, als de Zweeds-Deense rechtsextremist Rasmus Paludan in Stockholm een koran in brand steekt, pal tegenover de Turkse ambassade. In Finland groeit de onrust: het conflict tussen Zweden en Turkije zou de Finse aanvraag wel eens kunnen ontregelen.