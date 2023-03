Geen kritiek en blik op het Westen: zo veranderde de Oekraïense politiek

Al een jaar zijn de toegangswegen naar het regeringsdistrict in Kyiv afgezet. Achter de barricades en gewapende mannen liggen het parlement en het Mariinskipaleis van president Zelensky. Maar ook al is het bestuurlijke hart van Oekraïne gesloten voor bezoek; er wordt nog altijd politiek bedreven.

Afbrokkelende eenheid

"Afgelopen jaar werd benadrukt dat Oekraïne Rusland alleen verenigd kon verslaan. Politiek bestond daardoor niet meer," zegt oppositiepolitica Viktoria Sjoemar. Ze is lid van Europese Solidariteit, de grootste oppositiepartij in het parlement.

Die eenheid begint nu te knellen, stelt Sjoemar: "Er is te weinig ruimte voor discussie." Kritische gesprekken over het leger en de inzet van militairen zijn volgens haar bijvoorbeeld onmogelijk.

En dat terwijl ze dagelijks berichten van militairen krijgt, die klagen over de omstandigheden waarin ze moeten vechten. Dat ze te weinig munitie hebben, of geen luchtdekking. "Daar kan en mag ik dan niet over praten", zegt Sjoemar. "Dat is gevaarlijk, want zo verliezen we de basis voor onze democratie."

Sinds de inval van Rusland zenden bijna alle grote tv-zenders in Oekraïne dezelfde programma's uit: een nationale marathon over de oorlog, met daarin een hoofdrol voor president Zelensky. De oppositie komt nauwelijks aan het woord. Sjoemar is bijvoorbeeld afgelopen jaar maar één keer op nationale tv geweest.

Journalist Roman Romanjoek, van de online krant Ukrainski Pravda, ziet daarnaast dat er weinig ruimte is voor kritiek op Zelensky. "Niemand bekritiseert hem. Niet omdat ze hem zo geweldig vinden, maar omdat het negatief effect heeft op de eigen populariteit. Iedereen voelt dat hij zich met kritiek naast Poetin plaatst, en daar wil niemand staan."