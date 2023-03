Feyenoord en Slot staren zich niet blind op Ajax: 'Vanaf nu geen enkel duel gewoon'

Een paar dagen voor De Klassieker ging het op de wekelijkse persconferentie van Feyenoord niet alleen over de belangrijke eredivisiewedstrijd van zondag tegen Ajax. Er was meer dan genoeg te bespreken. Zo was er het indrukwekkende optreden de avond ervoor tegen Sjachtar Donetsk in de Europa League, waarna de loting een clash met AS Roma opleverde. Of de selectie van twee Feyenoorders voor het Nederlands elftal voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden. Kenmerkend Het is misschien wel kenmerkend voor het Feyenoord onder Slot dat de wedstrijden tegen Ajax niet meer allesbepalend zijn voor het seizoen. "Vanaf nu zal geen enkele wedstrijd meer gewoon zijn."

Ajax-Feyenoord bij de NOS De klassieker tussen Ajax-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur. De wedstrijd is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1. Meteen na afloop verschijnt online een korte samenvatting. Een lange samenvatting is om 19.00 uur te zien in Studio Sport op NPO 1.

Slot waakt ervoor het belang van de wedstrijd op zondag groter te maken. "Het is te kort door de bocht om te zeggen dat het dé wedstrijd is. Dat hangt ook af van het resultaat." Tegelijkertijd weet Slot dat een wedstrijd van Feyenoord tegen Ajax nooit een gewone wedstrijd is. "Daarvoor komt er te veel emotie bij kijken. Daarbij komt ook dat het nog negen wedstrijden te gaan is en beide ploegen er heel goed voor staan in de competitie." Superbelangrijk Koploper Feyenoord kan zondag in Amsterdam de voorsprong op Ajax verdubbelen. Wint Ajax, dan hebben beide ploegen evenveel punten. "In elk geval, wat het resultaat ook is, de volgende acht wedstrijden zullen superbelangrijk worden."

Slot: "Op elke wedstrijd komt nu meer spanning te staan. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor de ploegen die onderin staan of aan het meedingen zijn om Europees voetbal, de spanning neemt in de eindfase van de competitie altijd toe." Hoewel het zondag geen 'gewone' wedstrijd is, gaat Slot zoals gebruikelijk niets veranderen aan zijn speelwijze. "We proberen op onze manier te spelen. Dat zal Ajax ook doen en die speelwijzen lijken best op elkaar. We willen allebei graag de bal hebben. Dan is het uiteindelijk wie op dat moment het sterkste is, wie de bal het meeste zal hebben." Primeur voor Kökcü Orkun Kökcü speelde nog nooit met Feyenoord in een volle Johan Cruijff Arena. De aanvoerder van Feyenoord was eerder geblesseerd, geschorst of bankzitter. En ook de coronacrisis, met lege tribunes tot gevolg, gooide roet in het eten.

