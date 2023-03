Bankaandelen opnieuw onderuit, 'de bankenangst is nog niet voorbij'

Aan het einde van een hectische week waarin meerdere Amerikaanse omvielen, lijken beleggers nog niet overtuigd van een goede afloop. Ook vandaag staan vooral aandelen van banken onder druk. Zelfs na stevige ingrepen in de VS en Europa.

Om te voorkomen dat na Silicon Valley Bank en Signature Bank nóg eenbank zou omvallen, kreeg de Amerikaanse First Republic Bank (FRB) gisteravond een kapitaalinjectie van ruim 30 miljard dollar. Eerder kreeg Credit Suisse een enorme lening van de Zwitserse Centrale Bank om overeind te blijven. Is daarmee een domino-effect voorkomen of zijn de zorgen van beleggers terecht?

"Beleggers zijn wel blij dat er direct en stevig wordt gereageerd," zegt beursdeskundige Jim Tehupuring van 1Vermogensbeheer. "Maar de vraag is of hun vertrouwen permanent is hersteld door deze financiële steun." In de loop van vrijdag was duidelijk te zien dat de nervositeit op de financiële markten weer wat terugkeerde.

'Bankenangst nog niet voorbij'

Het geld om FRB te steunen, komt van elf andere Amerikaanse banken. De actie zou door de Amerikaanse overheid en de centrale bank van het land zijn opgezet. Minimaal drie maanden moet het bedrag op de rekening van First Republic blijven staan.

"Als je 30 miljard wil neerzetten bij je concurrent om te laten zien dat je vertrouwen hebt in die bank, is dat een duidelijk signaal. Want als ze toch failliet gaan, ben je het kwijt", zegt analist Corné Van Zeijl van vermogensbeheerder Actiam. Dat branchegenoten dit risico nemen, zou het consumentenvertrouwen in de bank dus moeten verhogen.

Nadat de reddingsplannen voor FRB donderdag bekend waren geworden, leek dat te lukken. De koers van First Republic steeg en sloot positief. Maar vandaag blijft het dus onrustig: de koers van First Republic daalde bij opening van de beurs met ongeveer een kwart en Credit Suisse verloor een kleine 10 procent.

Ook belangrijke Amerikaanse beurzen staan iets in het rood. "De aandelen laten zien dat de bankenangst nog niet voorbij is," zegt analist Corné van Zeijl.

Emoties

Want hoeveel extra steun een bank ook krijgt, uiteindelijk draait alles om het vertrouwen van de klanten, zegt Tehupuring. "Dat signaal is belangrijker dan geld of de kapitaalratio's van banken. Die 30 miljard is misschien niet eens nodig maar het kan wel het vertrouwen vergroten."

En dat is van groot belang: als klanten het niet meer aandurven om hun geld bij een bank te stallen en massaal hun geld weghalen - een zogeheten bank run - gaat een bank failliet. Het geld van rekeninghouders is namelijk voor een groot deel geïnvesteerd in zaken die de bank niet snel te gelde kan maken, zoals leningen en hypotheken.

Daarom is het lastig te voorspellen wanneer de rust terugkeert in de bankenwereld, zegt Van Zeijl: "alle bankruns worden gevoed door emoties en je weet nooit wanneer die de kop opsteken."