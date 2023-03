Voetbalhooligans zijn steeds jonger, wat zit daarachter?

"In coronatijd zijn er groepen ontstaan waar heel weinig zicht op is", vertelt de veiligheidscoördinator van een eredivisieclub aan NOS Stories. "Als je er dan eentje uit pikt, omdat ze na een wedstrijd lopen te provoceren, blijken het jongetjes van 14 jaar te zijn." Volgens de voetbalclub gaat het vooral om jongens tussen de 14 en 16 jaar.

Een wedstrijd bij SC Cambuur tegen SC Heerenveen leidde vorige maand tot rellen waarbij acht mensen werden opgepakt, onder meer voor openlijke geweldpleging. De jongste arrestant was 17. Burgemeester Buma van Leeuwarden besloot uitpubliek de rest van het seizoen niet meer toe te staan.

Ook bij rellen die uitbraken rond wedstrijden van FC Twente, AZ en Feyenoord vielen volgens regionale media en wijkagenten vooral de 'jonge gasten' op. Corona wordt meerdere malen genoemd als oorzaak.

"Er is sinds coronaperiode een groep ontstaan die veel dingen niet gewend is", zegt ook gedragswetenschapper Otto Adang, die gespecialiseerd is in oorzaken van geweld in de openbare ruimte. "Hetzelfde zie je in het uitgaansleven. Die jongeren zijn niet gewend aan bepaalde regels en normen en zoeken grenzen op."

Voetbaladvocaat Christian Visser herkent dit: "Sinds corona is er een toename. We kunnen vaststellen dat er meer voetbalgeweld is sindsdien. Maar, nuanceert hij, "ik hoor al twintig jaar dat supporters steeds jonger en agressiever zijn. Het gaat gewoon vaak om jonge mannen."

Ook aan het gevecht tussen supporters in Volendam, begin deze maand, leken veel jongeren mee te doen: