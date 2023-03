Limburgse gemeenten in beroep tegen extra vluchten op vliegveld van Luik

Vier Zuid-Limburgse en acht Belgisch-Limburgse gemeenten gaan in beroep tegen een vergunning die door de Belgische overheid is afgegeven voor de uitbreiding van het aantal vluchten op vliegveld Bierset, bij Luik.

De luchthaven kreeg eind januari toestemming om het aantal vluchten te verhogen van 35.000 naar 50.0000 vluchten per jaar, maar de Nederlandse gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals vrezen samen met de Belgische gemeenten voor een toename van geluidsoverlast.

Ook zou bij het verlenen van de vergunning niet goed zijn gekeken naar de stikstofuitstoot op kwetsbare en beschermde Natura 2000-gebieden, meldt 1Limburg.

"De huidige vergunning heeft een enorme impact op mens en milieu. Uiteraard erkennen we het economische belang van de luchthaven, maar we zijn eveneens ongerust over de nachtrust van onze inwoners", zegt burgemeester Mark Vos van het Belgische Riemst tegen de VRT.

Het beroep dient bij de Belgische Raad van State.