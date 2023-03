Turkije begint ratificatieproces NAVO-toetreding Finland

Turkije begint met de ratificatie van het toetredingsproces van Finland tot de NAVO. Dat heeft president Erdogan bekendgemaakt op een persconferentie na afloop van een ontmoeting met de Finse president Niinistö, die op bezoek is in Turkije.

Na de inval van Rusland in Oekraïne vroegen Zweden en Finland het NAVO-lidmaatschap aan vanwege de Russische dreiging. Alle lidstaten hebben die aanvraag goedgekeurd, behalve Turkije en Hongarije. Een aantal maanden later deed Ankara dat alsnog, nadat de landen een overeenkomst met toezeggingen aan Turkije hadden getekend. De landen zouden uitleveringsverzoeken van Koerdische PKK-leden en YPG-strijders door Ankara behandelen en het verbod op wapenexport naar Turkije opheffen.

Gesprekken met Zweden

Volgens Erdogan heeft Finland concrete stappen gezet in het nakomen van de toezeggingen in de overeenkomst tussen de landen. Dat geldt niet voor Zweden, zei Erdogan. Turkije heeft gevraagd om de uitlevering van 120 'terroristen' en daar heeft Zweden volgens hem niet aan voldaan.

De spanningen tussen Zweden en Turkije liepen begin dit jaar op, toen een extreemrechtse Deens-Zweedse activist een koran verbrandde voor de Turkse ambassade in Stockholm en demonstranten zwaaiden met vlaggen van de PKK, de militante Koerdische beweging waarmee Turkije al decennialang in conflict is.

Erdogan noemde die demonstraties opnieuw, maar zei ook dat de gesprekken met Zweden wel doorgaan. "Het Finse lidmaatschap is niet compleet zonder Zweden", zei Niinistö hierover. "We hebben een bondgenootschap van 32 leden nodig. Op dit moment telt de NAVO 30 leden.

Ratificatie Hongaars parlement

Voordat nieuwe landen daadwerkelijk kunnen toetreden als lid van de NAVO moeten de parlementen van alle lidstaten akkoord gaan. Alleen Turkije en Hongarije hadden dat tot nu toe niet gedaan. Het stemmen over de ratificatie van de toetreding van Zweden en Finland is al verschillende keren uitgesteld door het Hongaarse parlement.

Een woordvoerder van de partij Fidesz van premier Orbán bevestigde tegen persbureau Reuters dat de stemming over de ratificatie over twee weken zal plaatsvinden. Het Hongaarse parlementslid Kocsis schrijft op Facebook dat er "op een later tijdstip" over de ratificatie van Zweden worden gestemd.

Onafhankelijke rechtspraak

Zweden was voorbereid op deze aankondiging, zegt de Zweedse minister van Defensie. Zweden zal "niets meer en niets minder" doen dan wat er is afgesproken tussen de landen. Hij wijst erop dat de uitleveringsverzoeken zowel positief als negatief beoordeeld kunnen worden, omdat Zweden een onafhankelijke rechtspraak heeft. Ook zei hij geen reden te weten die de ratificatie van het Zweedse lidmaatschap door Hongarije zou kunnen belemmeren.