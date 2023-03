Stationschef die treinramp in Griekenland veroorzaakte was niet goed opgeleid

In Griekenland is de uitkomst van een van de onderzoeken gepresenteerd naar de oorzaken van de treinramp van eind vorige maand. Bij de stad Larissa botste toen een passagierstrein frontaal op een goederentrein, nadat ze elkaar kilometerslang op hetzelfde spoor tegemoet waren gereden. Na de botsing brak brand uit, 57 mensen kwamen om het leven.

De toezichthouder van de Griekse spoorwegen zegt nu dat het staatsbedrijf dat het spoornet beheert grote fouten heeft gemaakt. Het personeel dat die nacht dienst had was niet goed getraind en dat geldt ook voor de stationschef van Larissa. Hij zette een wissel verkeerd waardoor de treinen op hetzelfde spoor terechtkwamen.

Onvolledig en ontoereikend

Zijn opleiding was onvolledig en ontoereikend, zegt de toezichthouder nu. Vanwege deze uitkomst mogen spoorwegmedewerkers die dezelfde cursus volgden voorlopig alleen minder verantwoordelijk werk doen.

De stationschef zit vast in afwachting van het proces tegen hem. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. De 59-jarige man erkent dat hij nalatig is geweest, maar zijn advocaat zegt dat ook andere factoren een rol hebben gespeeld. Zo hielden achtereenvolgende Griekse regeringen de aanschaf tegen van een beveiligingssysteem dat kan voorkomen dat treinen op hetzelfde spoor met elkaar in botsing komen.