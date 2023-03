Ook YouTube heft blokkade oud-president Trump op

De Amerikaanse oud-president Donald Trump wordt niet langer geblokkeerd op YouTube. Daarmee kan Trump weer op alle grote sociale mediakanalen berichten en video's plaatsen. Eerder werd ook zijn blokkade op platforms als Facebook, Instagram, Twitter en Snapchat opgeheven.

In januari 2021 werd Trump geblokkeerd op onder meer YouTube, nadat aanhangers van Trump het Capitool hadden bestormd. Daarbij vielen doden en gewonden en werd veel schade aangericht. Kort voor zijn aanhangers het parlementsgebouw bestormden, had Trump in Washington een opruiende toespraak gehouden.

Na de bestorming werd Trump aanvankelijk voor een week geblokkeerd op YouTube, maar die ban heeft dus ruim twee jaar geduurd.

Op de hoogte van presidentsverkiezingen

YouTube zegt dat het met het opheffen van Trumps blokkade kiezers een kans wil geven om op de hoogte te blijven van video's van presidentskandidaten. Trump heeft zich verkiesbaar gesteld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024.

Het kanaal van Trump op het videplatform heeft 2,64 miljoen abonnees. Op zijn profiel plaatst hij met name korte video's van zijn toespraken. Trump heeft nog geen nieuwe video's geplaatst na het opheffen van zijn blokkade.

YouTube benadrukt dat de beleidsregels voor het account, net als voor alle andere accounts, blijven gelden.