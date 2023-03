Kabinet wil luisteren naar 'schreeuw' kiezer, maar nog geen handreiking stikstof

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over versoepeling van de stikstofplannen, zoals de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen de BoerBurgerBeweging (BBB) en inmiddels ook de CDA-ministers willen. Premier Rutte zei op zijn wekelijkse persconferentie dat de verkiezingsuitslag "de komende tijd zijn plek krijgt in de besluitvorming" en dat er sprake is van "een continu proces van beleidsaanpassing".

Hij wil niet zeggen wat dit in de praktijk kan betekenen. Het is twee dagen na de verkiezingen ook nog te vroeg om inhoudelijk in te gaan op de vraag welke invloed het succes van BBB zal hebben op bestaande kabinetsplannen, vindt hij. "De schreeuw naar Den Haag hebben wij te verstaan", aldus Rutte. "Wij zullen niet doof zijn."

In de ministerraad is uitgebreid gesproken over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, waarbij de BoerBurgerBeweging (BBB) in alle provincies de grootste partij is geworden. De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben allemaal zetels verloren ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2019.

Onbespreekbaar

Het kabinet heeft tot nu toe gehamerd op de halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Ook gedwongen sanering van stikstofuitstotende bedrijven, zoals veehouderijen, is niet uitgesloten. Voor de BBB is zowel de datum van 2030 als gedwongen uitkoop onbespreekbaar. De partij wil in geen enkele provincie besturen als deze twee kabinetsplannen niet van tafel gaan.

In de ministerraad hebben de CDA-ministers vandaag al aangedrongen op een andere stikstofaanpak. De andere regeringspartij D66 kijkt er anders tegenaan: juist het loslaten van 2030 en gedwongen uitkoop zijn voor hen onbespreekbaar. Volgens D66-leider Kaag betekent het versoepelen van de plannen dat er uiteindelijk nergens meer gebouwd kan worden en dat de economische activiteit in Nederland stil komt te liggen.

Dreun

Premier Rutte snapt het standpunt van het CDA en vindt dat coalitiepartijen net na zo'n uitslag hun eigen mening mogen vertellen. Het heeft volgens hem geen invloed op de stabiliteit van zijn vierde kabinet. "Het kabinet is niet aan het wankelen, maar de uitslag is wel een dreun."

Rutte zegt dat nu eerst de twaalf provincies een nieuw bestuur moeten vormen en een stikstofbeleid moeten afspreken. Dat kan tot de zomer duren, daarna is volgens hem het kabinet weer aan zet.