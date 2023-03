Vos rijdt na operatie aan bekkenslagader zondag eerste koers dit seizoen

"Mijn behandeling is goed verlopen en zoals gehoopt kon ik tien dagen later alweer op de fiets stappen en de training hervatten", zegt Vos vanuit een trainingskamp in Tenerife. "Nu staat de eerste wegwedstrijd alweer voor de deur."

Ze won de Trofeo Alfredo Binda al vier keer, in 2009, 2010, 2012 en 2019. "Het is een koers die ik graag rij. En de eerste wedstrijd van het seizoen brengt altijd wat extra kriebels met zich mee."

Nieuw contract

In Italië zal Vos weer willen groeien richting haar topniveau. Haar hoofddoelen dit voorjaar zijn onder meer Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.

In januari verlengde Vos haar contract bij Jumbo-Visma met twee jaar. "Het vrouwenwielrennen is de laatste jaren dermate sterk geprofessionaliseerd dat ik nog steeds nieuwe uitdagingen ontdek. En ook op persoonlijk vlak ontwikkel ik me nog altijd", zei ze destijds.

Als ze haar contract uitdient, heeft ze er bijna twee decennia in de top op zitten. In 2006 werd Vos op 18-jarige leeftijd wereldkampioen veldrijden én op de weg.