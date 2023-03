Internationaal Strafhof vaardigt arrestatiebevel uit tegen Poetin voor kinderdeportaties

Ook tegen Maria Lvova-Belova is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Zij is de Russische commissaris voor kinderrechten en ook zij wordt beschuldigd van verantwoordelijkheid voor de kinderontvoeringen.

Het Internationaal Strafhof verdenkt Poetin van betrokkenheid bij de onwettige deportatie van kinderen uit bezette gebieden in Oekraïne naar Rusland. Moskou erkent het in Den Haag gevestigde hof niet en een woordvoerder noemt het arrestatiebevel in een eerste reactie "zonder betekenis, ook juridisch gezien". Oekraïne en bijvoorbeeld de Verenigde Staten zijn overigens net als Rusland geen lid van het ICC.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische president Poetin vanwege Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het ICC noemt de deportatie van kinderen uit Oekraïne naar Rusland als hoofdreden.

Het hof buigt zich al over in Oekraïne gepleegde oorlogsmisdaden. Maar het strafhof heeft geen bevoegdheid om een oordeel te vellen over een besluit tot een militaire invasie. Speciaal daarvoor komt, eveneens in Den Haag dus, het Internationaal Centrum voor de Vervolging van de Misdaad van Agressie in Oekraïne te staan.

Het centrum is bedoeld als opmaat voor de eventuele komst van een Oekraïnetribunaal. Zo kan alvast bewijsmateriaal worden veiliggesteld voor het geval er daadwerkelijk zo'n tribunaal komt.