PvdA-prominent Adri Duivesteijn (72) overleden

Voormalig PvdA-Kamerlid en partijprominent Adri Duivesteijn is overleden. Dat heeft een vriend namens de familie bekendgemaakt, meldt het ANP. Duivesteijn is 72 jaar geworden. Hij leed aan prostaatkanker.

Duivesteijn was een bevlogen politicus. Hij zette zich voor de PvdA in als Tweede Kamerlid, als Eerste Kamerlid en daarvoor als wethouder in zijn stad Den Haag en in Almere. Hij hield zich vooral bezig met sociale woningbouw, stadsvernieuwing en architectuur. Daar twitterde hij tot gisteren nog over.

Hij was lid van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de bouwfraude. Uit de enquête bleek dat er sprake was van grootschalige fraude in de bouw door onderlinge prijsafspraken.

Sociale samenhang

Hij was Eerste Kamerlid tot 9 juni 2015. In zijn maidenspeech vroeg hij het toenmalige kabinet om een visie op de woningmarkt en het belang van wonen voor de sociale samenhang in de samenleving.

Verder was hij voorzitter van de Stichting Kunst en Openbare Ruimte en van de Stichting Internationale Architectuur Biënnale.

"Een geweldige bestuurder en een prachtig mens", reageert PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent. "Tot het laatst was hij betrokken en droeg zijn scherpe blik bij aan de ideeënvorming van de PvdA. We gaan hem enorm missen."

Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib: "Geen afscheid valt me zo zwaar als dat van mijn dierbare vriend. Adri was mijn maatje, mijn steun en toeverlaat. Hij bewees dat idealen, moed en integriteit bestaan in de politiek. Dit land mag trots zijn op de 'Duif uit de Schilderswijk'. Rust zacht, lieve vriend."