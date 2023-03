Buikgriep of niet, Verstappen halve seconde sneller dan de rest in training

Aan de rondetijden van de eerste training kunnen niet al te veel conclusies worden verbonden, want de kwalificatie en race zullen onder heel andere omstandigheden worden verreden. Wat dat betreft zal de tweede training van vrijdag - die net als de race in het donker is - een veel duidelijker beeld geven van de onderlinge krachtsverschillen.

Verstappen arriveerde een dag later dan gepland in Jeddah door zijn buikgriep. Daardoor miste de Red Bull-coureur donderdag de mediaverplichtingen.

De tweede race van het nieuwe Formule 1-seizoen, de Grand Prix van Saudi-Arabië, begint zondag om 18.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Om 22.22 uur is op NPO 1 een uitgebreide samenvatting van de race te zien.

Hoewel de timing na één race in het nieuwe seizoen opmerkelijk lijkt, moet er volgens Hamilton niets achter de breuk gezocht worden. "Ze zet nieuwe stappen in het najagen van haar dromen. Bedankt voor alles, Ang", schrijft hij op Instagram.

Kort voor de eerste training in Saudi-Arabië maakte Lewis Hamilton bekend dat zijn samenwerking met Angela Cullen is beëindigd. Zij was zeven jaar lang de vaste fysiotherapeut en begeleider van de zevenvoudig wereldkampioen.

Fernando Alonso zette de derde tijd neer. De ervaren Spanjaard van Aston Martin was twee weken geleden bij de seizoensopener in Bahrein ook al een positieve verrassing door derde te worden. Zijn teamgenoot Lance Stroll noteerde de vierde tijd.

Toch zal het Verstappen een goed gevoel geven dat hij net iets minder dan een halve seconde sneller was dan de nummer twee, zijn ploeggenoot Sergio Pérez. Door de superioriteit van Red Bull Racing in de openingsfase van het seizoen lijkt de Mexicaan de grootste concurrent van de Limburger.

De vijfde en zesde plaats in de eerste training waren voor het Mercedes-duo George Russell en Hamilton. Ferrari had in Jeddah wat meer moeite om de juiste afstelling te vinden, getuige de zevende en elfde tijd voor Carlos Sainz en Charles Leclerc.

De Italiaanse renstal heeft al in de tweede race een nieuwe motor in de bolides geplaatst, uit voorzorg na het uitvallen van Leclerc in Bahrein met motorproblemen. De Monegask krijgt zondag zelfs een gridstraf van tien plekken wegens een nieuw motoronderdeel.

De Vries reed een verdienstelijke dertiende tijd. De coureur van AlphaTauri denkt dat het in Saudi-Arabië "een hele kluif wordt" om zijn eerste WK-punten van het jaar te pakken.

Zonder incidenten

Net als zijn collega's was De Vries vooral opgelucht dat de training op het stratencircuit zonder incidenten verliep. "Stratencircuits zijn overal min of meer hetzelfde. Er is geen ruimte voor fouten, de muren zijn altijd dichtbij", zei de Friese coureur. "Een stuurfoutje tijdens een training op een stratencircuit kan funest uitpakken en betekenen dat je raceweekend naar de knoppen is."

Het is daardoor in Saudi-Arabië voortdurend balanceren, vertelde hij. "Je bent coureur en je zoekt de limiet op, maar je moet ook je kop er bij houden. Ik ben me bewust van de risico's, maar dat is ook waarom ik voor deze sport heb gekozen."