Buikgriep of niet, Verstappen bij eerste twee vrije trainingen de snelste

Afgaand op de vrije trainingen voorafgaand aan de Grand Prix van Saudi-Arabië, lijkt Max Verstappen geen last meer te hebben van de buikgriep die hem eerder deze week trof. De tweevoudig wereldkampioen Formule 1 zette in beide vrije trainingen de snelste tijd neer. Tijdens de eerste training was Verstappen met 1.29,617 veruit de snelste. Bij de tweede vrije training was de tijd van de Nederlander 1.29,603. Alleen Fernando Alonso en teamgenoot Sergio Perez konden hem bijbenen. Verstappen spreekt van een "positieve" dag. Nyck de Vries klokte bij de eerste training de dertiende tijd. Bij de tweede training werd hij zeventiende. Verstappen arriveerde een dag later dan gepland in Jeddah door zijn buikgriep. Daardoor miste de Red Bull-coureur donderdag de mediaverplichtingen. Tweede training Aan de tweede training kunnen meer conclusies verbonden worden dan aan de eerste, omdat de tweede training qua omstandigheden lijkt op de kwalificatie en de race van zondag. De eerste training werd in de middag en dus onder zonlicht verreden, in tegenstelling tot de tweede training.

GP Saudi-Arabië bij de NOS De tweede race van het nieuwe Formule 1-seizoen, de Grand Prix van Saudi-Arabië, begint zondag om 18.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Om 22.22 uur is op NPO 1 een uitgebreide samenvatting van de race te zien.

Verstappen liet in die tweede training meteen zien waartoe hij in staat is. Hij reed al vrij vroeg op een ruime voorsprong. Net zoals in de eerste training. Charles Leclerc en Carlos Sainz van Ferrari lieten zich nog niet gelden tijdens de eerste twee vrije trainingen. Bij de tweede training zetten zij een negende en tiende plek neer. Bij de eerste training ging het respectievelijk om een elfde en zevende plek. De Italiaanse renstal heeft al in de tweede race een nieuwe motor in de bolides geplaatst, uit voorzorg na het uitvallen van Leclerc in Bahrein met motorproblemen. De Monegask krijgt zondag zelfs een gridstraf van tien plekken wegens een nieuw motoronderdeel. Hamilton breekt met persoonlijk begeleider Kort voor de eerste training in Saudi-Arabië maakte Lewis Hamilton bekend dat zijn samenwerking met Angela Cullen is beëindigd. Zij was zeven jaar lang de vaste fysiotherapeut en begeleider van de zevenvoudig wereldkampioen. Hoewel de timing na één race in het nieuwe seizoen opmerkelijk lijkt, moet er volgens Hamilton niets achter de breuk gezocht worden. "Ze zet nieuwe stappen in het najagen van haar dromen. Bedankt voor alles, Ang", schrijft hij op Instagram.

Cullen zoals zo vaak aan de zijde van Hamilton - AFP