Ineos trekt portemonnee voor tegenaanval: Martínez, Porte, Pidcock en De Plus

De kater van de mislukte Tour de France trilt nog even door bij Team Ineos. Voor het eerst sinds 2012 werd de koers niet gedomineerd door de Britse miljoenenploeg, maar door Jumbo-Visma. Voor de tweede keer in acht jaar kwam de winnaar niet uit hun gelederen.

Richie Porte, de nummer drie van de Tour de France, keert terug naar de ploeg waarvoor hij tussen 2012 en 2016 ook al uitkwam. Net als toen zal de 34-jarige Tasmaniër dienst doen als meesterknecht.

Eerder dit seizoen maakte Ineos al bekend dat Adam Yates de overstap maakt, de Engelsman die in de afgelopen Tour vier dagen de gele trui droeg en uiteindelijk eindigde als negende.

De 21-jarige Tom Pidcock geldt als een van de grootste talenten in zijn leeftijdscategorie. Hij won onder meer Parijs-Roubaix voor beloften en onlangs nog de baby Giro, de Ronde van Italië voor renners tot 23 jaar. Vorig jaar eindigde hij in eigen land als derde bij de WK wielrennen, al dankte hij die podiumplaats mede aan de diskwalificatie van Nils Eekhoff.

Als veldrijder werd hij wereldkampioen bij de junioren. Bij de profs werd hij afgelopen WK tweede achter Mathieu van der Poel.

Hoge verwachtingen

Verrassend is het aantrekken van de 24-jarige Dani Martínez. De Colombiaanse tijdritkampioen won dit seizoen het eindklassement in het Critérium du Dauphiné en was in de afgelopen Tour de France de beste in de dertiende etappe naar Puy Mary.

Martínez had nog een contract tot 2022 bij het Amerikaanse EF Education First. Ook van Laurens de Plus heeft teammanager Dave Brilsford hoge verwachtingen:

"We geloven dat Laurens een cruciale rol kan spelen in de allergrootste wedstrijden. Hij kan zich goed afschermen, is een harde werker en heeft de wil om het te maken. We zijn als ploeg ook op zoek naar dergelijke kwaliteiten. Daniel is dan weer een fantastische klimmer die ook beschikt over een goede tijdrit."