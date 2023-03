Miljarden naar groot onderhoud wegen, bruggen en sluizen

Het extra geld voor nieuwe infrastructuur wordt de komende tijd uitgegeven aan groot onderhoud van bruggen, viaducten en wegen. De aanleg van nieuwe wegen of andere infrastructurele projecten ligt grotendeels stil vanwege vooral de stikstofproblemen. Daardoor mag er voorlopig niet extra worden gebouwd.

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wil het gereserveerde geld niet op de plank laten liggen. Allerlei bruggen en viaducten in Nederland zijn over hun levensduur heen en hebben een flinke opknapbeurt nodig. Door het zwaardere vervoer worden wegen ook zwaarder belast.

Last

"Reizigers moeten niet meer te pas en te onpas te maken krijgen met grote storingen of bruggen die spontaan kapotgaan", zegt Harbers. Hij wil de bestaande infrastructuur "stabieler" maken, zodat reizigers geen last meer hebben van kapotte bruggen of sluizen.

In totaal is er zo'n 5 miljard euro per jaar beschikbaar voor de komende onderhoudsbeurt. Welke nieuwe projecten voorlopig niet doorgaan is nog niet duidelijk. Dat hangt niet alleen samen met de stikstofcrisis, maar ook met de stijgende kosten en een tekort aan personeel. Onderzoek moet uitwijzen wat wel en niet kan.