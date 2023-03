Zeilster Bouwmeester verovert voor vijfde keer Europese titel

Zeilster Marit Bouwmeester is voor de vijfde keer in haar loopbaan Europees kampioene geworden in de ILCA6-klasse, voorheen Laser Radial.

De 34-jarige Friezin begon als koploper aan de slotdag in het Italiaanse Andora. Ze eindigde in de eerste van drie races als zevende en won de tweede race.

Daardoor begon ze met een voorsprong van maar liefst 25 punten op de Deense Anne-Marie Rindom aan de laatste race. Daarin stelde ze met een twaalfde plaats de Europese titel veilig.

Erelijst

Bouwmeester is viervoudig wereldkampioene en won bij de Olympische Spelen goud (2016), zilver (2012) en brons (2021). Vorig jaar mei werd ze moeder, bij haar rentree in oktober eindigde ze als negende bij de WK.