Literatuurmuseum verhuist van Den Haag naar Utrecht

Het Literatuurmuseum en het bijbehorende Kinderboekenmuseum verdwijnen uit Den Haag en verhuizen naar de binnenstad van Utrecht. Dat heeft het museum vandaag bekendgemaakt.

Het Literatuurmuseum staat al sinds 1954 in Den Haag en is sinds 1982 gevestigd in een pand naast het Centraal Station. Dat gebouw is volgens Omroep West verouderd en te duur om op te knappen. Het museum was daarom op zoek naar een nieuw onderkomen. Dit lukte echter niet binnen Den Haag.

Utrecht wilde het museum graag binnenhalen, omdat die stad sinds 2017 de titel UNESCO City of Literature heeft. Het museum wordt gevestigd in het pand 'Magazijn De Zon' op de hoek van de Oudegracht, dat in 1850 werd gebouwd als warenhuis van V&D. In dit pand waren tot 2020 de Openbare Bibliotheek en een boekhandel gevestigd. Waarschijnlijk gaan de deuren van het museum in Utrecht in 2025 open.

'Ideale plek'

Volgens directeur Aad Meinderts van het Literatuurmuseum is het een ideale plek voor de collectie. Wel moet het pand eerst worden gerenoveerd. Het museum heeft onder andere plannen voor een daktuin op de vierde verdieping. De Utrechtse gemeenteraad moet nog zijn goedkeuring geven over de kosten van de restauratie.

Het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum trok in 2022 meer dan 100.000 bezoekers en hoopt dit aantal op de nieuwe locatie in Utrecht te verdubbelen. Wanneer het museum in Den Haag de deuren sluit is nog niet bekend.