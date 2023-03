Laatste coronateststraten GGD sluiten vandaag: 'geen toegevoegde waarde'

Drie jaar nadat de maatschappij van de een op de andere dag op slot was gegaan vanwege een (toen nog) vrij onbekend virus, sluit de GGD vandaag de laatste coronateststraten. Het Outbreak Management Team (OMT) zei vorige maand al dat testen op grote schaal geen toegevoegde waarde meer heeft.

Tot 17.00 uur vandaag kunnen mensen nog een officiële coronatest bij de GGD laten doen. Vanaf morgen kan dat alleen nog bij commerciële bedrijven. Mensen die een herstelbewijs nodig hebben voor het buitenland, kunnen ook daar terecht.

Tot vandaag werden er nog ongeveer tweehonderd testen per dag afgenomen. Monique Pieters van de GGD Gelderland-Zuid zei op NPO Radio 1 dat dat vooral zorgmedewerkers waren en mensen die een herstelbewijs nodig hadden. "En een enkeling die zeker wilde weten: heb ik corona of niet?"

Coronatesten in cijfers

Vanaf 1 juni 2020 kwam het grootschalige testen op corona op gang. Sindsdien werden bijna 32 miljoen testen afgenomen bij 12 miljoen mensen. Van al die testen waren er 8 miljoen positief.

Op de piek, in de week van 21 februari 2021, waren er 185 testlocaties in het land. Hoeveel locaties er vandaag nog open zijn, is volgens een woordvoerder van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), onduidelijk. "In de afgelopen weken, nog voordat de minister daartoe besloot, zijn veel testlocaties gesloten. We zijn er een paar weken geleden mee gestopt om dat bij te houden. Eind van de dag zijn ze in ieder geval allemaal dicht."

Vorige week maakte het kabinet bekend de laatste coronamaatregelen te schrappen. Bij klachten is een zelftest niet meer nodig en in overleg met de werkgever kunnen mensen die zich ziek voelen gewoon naar werk. Volgens minister van Volksgezondheid Kuipers heeft "vrijwel iedereen in Nederland inmiddels een dusdanig afweer opgebouwd" dat de gevolgen veel minder ernstig zijn dan voorheen.