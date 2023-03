AZ neemt het in kwartfinales Conference League op tegen Anderlecht

De finale van de Conference League is dit jaar in Praag.

AZ neemt het op tegen Anderlecht in de kwartfinales van de Conference League. Op 13 april is de heenwedstrijd in Brussel, een week later volgt de return in Alkmaar.

Anderlecht schakelde gisteren Villarreal uit. In eigen land is 'Paars-Wit' aan een moeizaam seizoen bezig. De club staat slechts negende in de Belgische competitie.

Zesde kwartfinale

AZ bereikte de laatste acht van het derde Europese clubtoernooi door Lazio te verslaan. Zowel uit als thuis werd het 2-1 voor de ploeg van trainer Pascal Jansen.

Het is de zesde keer in de clubhistorie dat AZ in een Europese kwartfinale staat. De laatste keer was in 2014, toen Benfica in de Europa League te sterk was.