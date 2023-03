'Tekort diabetesmedicijn duurt nog het hele jaar'

Het wereldwijde tekort aan het diabetesmedicijn Ozempic zal nog het hele jaar duren, waarschuwt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het tekort is ontstaan doordat de vraag de afgelopen tijd snel is gestegen. Het medicijn wordt ook als afslankmiddel gebruikt, terwijl het daarvoor niet is goedgekeurd door de medicijnautoriteiten.

Ozempic is in Nederland alleen goedgekeurd voor mensen met diabetes en wordt voornamelijk voorgeschreven aan mensen met diabetes type 2. Ruim 1,1 miljoen Nederlanders hebben die diagnose. Het medicijn verlaagt de bloedsuikerspiegel. Het CBG waarschuwt het medicijn niet te gebruiken zonder toezicht van een arts.

Sociale media

Op sociale media prijzen beroemdheden zoals Twitter-eigenaar Elon Musk het diabetesmedicijn aan als wondermiddel om af te vallen. Video's van gebruikers die hun ervaringen delen op TikTok worden miljoenen keren bekeken.

Een woordvoerder van het CBG nuanceert de werking van Ozempic. "Het werkt wel als afslankmiddel, maar als je stopt, verdwijnt het effect weer." Volgens haar wordt het middel op sommige plekken voor 250 euro aangeboden.

De fabrikant van Ozempic, Novo Nordisk, heeft ook een middel dat wel goedgekeurd is om te gebruiken bij afvallen, zegt de woordvoerder. "Dat heet Wegovy. Dat is geregistreerd om af te vallen, maar onder heel strikte voorwaarden." Wegovy is nog niet op de Nederlandse markt verkrijgbaar.

Of het tekort is ontstaan omdat mensen Ozempic gebruiken om af te vallen, is niet duidelijk. Wel bleek uit onderzoek van het Europees Medicijnagentschap dat het middel in sommige landen vaak wordt verkocht zonder vergoeding van een verzekering. Dat kan erop wijzen dat mensen het gebruiken als afslankmiddel en niet voor diabetes.

Tweede Kamer

Ozempic is niet het enige medicijn waaraan een tekort is ontstaan. Vorig jaar registreerde apothekersorganisatie KNMP ruim 1500 medicijntekorten. Artsen en apothekers hebben de Tweede Kamer in een brief om oplossingen gevraagd voor het groeiende tekort aan medicijnen in Nederland.

Een van de oplossingen die de artsen en apothekers aandragen is het produceren van geneesmiddelen in Nederland en Europa, om de afhankelijkheid van grondstoffen uit Azië te beperken. De Tweede Kamer debatteert volgende week over het geneesmiddelenbeleid.