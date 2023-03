Belgische politie pakt postdief: 200.000 euro aan pakketjes teruggevonden

De politie in het Belgische Dendermonde heeft zo'n 6000 poststukken teruggevonden die vorig jaar geroofd waren uit een postkantoor. De totale waarde van de teruggevonden spullen is zo'n 200.000 euro.

Het kantoor van Bpost in Dendermonde, vlak bij Gent, zette vorige zomer zelf een detective in toen ontdekt werd dat er veel pakketjes verdwenen. Dat onderzoek leidde ertoe dat de politie in november een verdachte op heterdaad kon betrappen.

Daarna werd bij huiszoekingen, voornamelijk in Brussel, een deel van de geroofde spullen teruggevonden. In totaal genoeg om zes vrachtwagens te vullen, meldt de VRT. "Het gaat om een combinatie van van alles", zegt korpschef Feys van Dendermonde over de buit. "Kleding, elektronica, alles wat je je kunt voorstellen."

Belgische media spreken van een professioneel netwerk, maar de korpschef kan in het kader van het onderzoek niet bevestigen hoeveel personen er zijn aangehouden.

Schoolcomputers

Voor veel van de poststukken zal het moeilijk zijn de geadresseerden te achterhalen. "We zijn er volop mee bezig om te kijken waar alles vandaan komt. Maar dat kan wel eens heel lang duren."

Wel was het nu al mogelijk veertig computers af te leveren bij een school in Antwerpen. Die waren vorig jaar tijdens een verbouwing van de school gestolen en werden nu aangetroffen bij de verdachte.

"Dit is een belangrijke reden waarom je bij de politie gaat: om iets goeds te kunnen doen", zegt korpschef Feys. "Als zo'n school wordt ontriefd met veertig dure pc's, dan raakt dat de maatschappij. Wij zijn blij dat we ze konden teruggeven, dan kan de school het geld dat ze anders moesten uitgeven beter gebruiken."