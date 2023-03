Feyenoord stuit weer op AS Roma, nu in Europa League; daarna tegen Leverkusen of Union

Feyenoord neemt het in de kwartfinales van de Europa League op tegen AS Roma, de club waarvan het vorig jaar de finale van de Conference League verloor. In een mogelijke halve finale wacht de winnaar van het duel tussen Bayer Leverkusen en Union Sint-Gillis.

De Rotterdammers spelen op 13 april eerst thuis in De Kuip tegen de club van Jose Mourinho, Georginio Wijnaldum en Rick Karsdorp. De return is een week later op 20 april. De halve finales worden gespeeld op 11 en 18 mei. De finale is op 31 mei in Boedapest.