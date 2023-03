Feyenoord stuit weer op Roma, nu in Europa League; daarna Leverkusen of Union

Feyenoord neemt het in de kwartfinales van de Europa League op tegen AS Roma, de club waarvan het vorig jaar de finale van de Conference League verloor. In een mogelijke halve finale wacht de winnaar van het duel tussen Bayer Leverkusen en Union Sint-Gillis. De Rotterdammers spelen op 13 april eerst thuis in De Kuip tegen de club van José Mourinho, Georginio Wijnaldum en Rick Karsdorp. De return is een week later op 20 april. De halve finales worden gespeeld op 11 en 18 mei. De finale is op 31 mei in Boedapest.

De loting van de kwartfinales van de Europa League - NOS

Voormalig Hongaars international Zoltán Gera koppelde de twee finalisten van de eerste editie van de Conference League aan elkaar. Roma is momenteel de nummer vijf van de Serie A, maar doet nadrukkelijk mee voor de Champions League-plekken. Dat was vorig seizoen wel anders, maar door de 1-0 zege op Feyenoord in de Conference League-finale in Tirana wisten de Romeinen zich toch verzekerd van de Europa League.

Winnaar Rick Karsdorp (Roma) knuffelt Tyrell Malacia (Feyenoord) na de Conference League-finale van 2022. - Pro Shots

In de groepsfase eindigde het als tweede achter Real Betis, in de tussenronde rekende Roma overtuigend af met RB Salzburg en ook Real Sociedad bleek in de achtste finales geen groot obstakel. Slot: 'Prachtig affiche' "Ik denk dat het een prachtig affiche is", aldus Feyenoord-coach Arne Slot over de koppeling aan Roma. "Een grote tegenstander. En we zijn dit seizoen ook al eerder in dat stadion geweest, al heb ik daar niet zulke goede herinneringen aan." Daarmee doelde Slot op het groepsduel met Lazio (4-2) in een schaars gevuld Stadio Olimpico. "Roma heeft zich versterkt met spelers als Dybala, Matic, Belotti en niet te vergeten Wijnaldum. Wij hebben een complete metamorfose ondergaan. Dus in die zin zijn die wedstrijden niet te vergelijken."