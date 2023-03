CDA-ministers: winst BBB vraagt om andere stikstofaanpak

Eerder vanmorgen zei minister De Jonge voor Wonen al dat het kabinet nu niet kan zeggen 'we gaan gewoon weer verder'. Over een vraag over het stikstofbeleid zei hij: "Op een aantal onderwerpen moeten we echt weer wegen wat er nodig is."

CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra vindt dat het kabinet niet kan doorgaan op de ingeslagen weg met het stikstofbeleid, na de grote verkiezingszege van de BoerBurgerBeweging. "We kunnen niet over tot de orde van de dag", zei hij voordat hij naar de ministerraad ging.

Het grootste verlies is te zien bij het CDA. Die partij ging van 11,1 naar 6,7 procent van de stemmen. Deze verkiezingen stemden ongeveer 300.000 kiezers minder op het CDA dan in 2019.

Ook in het algemeen vindt Hoekstra dat het kabinet niet "consequentieloos" kan doorgaan. Zowel aan de inhoud als aan "de stijl" van het kabinetsbeleid moeten volgens hem zaken veranderen. Hij noemde de verkiezingsuitslag een aardverschuiving met een glashelder signaal. "Ook voor ons als CDA en mij als partijleider", zei Hoekstra. "Er is een gapend gat tussen het Binnenhof en de rest van Nederland."

Voor het CDA is de klap van de verkiezingsuitslag hard aangekomen, zei ook De Jonge. "We zijn bij het CDA altijd juist in staat is geweest die kloof te overbruggen. Maar boeren en burgers vinden kennelijk bij ons niet dat houvast en bij anderen wel. Dat moeten we ons aantrekken."

Met BBB praten

VVD-staatssecretaris Van der Burg van Asielzaken zei dat een groot deel van de BBB-kiezers heeft aangegeven ontevreden te zijn over het kabinet. "Het kabinet en een groot deel van Tweede Kamer moeten zich achter de oren krabben."

Hij verwacht dat zijn partij en het CDA in de provincies met BBB gaan praten over samenwerking in het provinciebestuur. "Als je kijkt naar meerderheden die nodig zijn, en het feit dat D66, PvdA en GL zeggen dat zij dat niet willen, dan ligt dat voor de hand."

D66-leider Kaag wilde voor aanvang van de ministerraad niet meer zeggen dan dat het land voor grote uitdagingen staat en haar partij altijd op zoek is naar oplossingen. VVD-minister Van der Wal wil de situatie stap voor stap bekijken en eerst "het stof even laten neerdwarrelen".