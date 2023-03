Hele STAP-budget weer vergeven, subsidiepot was na 2,5 uur op

De nieuwe aanvraagronde voor STAP-subsidie heeft iets meer dan 2,5 uur geduurd. Sinds vanochtend 10.00 uur konden mensen weer 1000 euro subsidie aanvragen voor het volgen van een cursus of training, om 12.32 uur was de pot alweer leeg.

Tijdens deze aanvraagronde was er 34 miljoen euro beschikbaar. Ruim 40.000 mensen is het gelukt een aanvraag in te dienen. Een deel van de aanvragen is al verleend, zegt uitvoeringsorganisatie UWV. Het grootste gedeelte van de aanvragers krijgt binnen een paar dagen bericht.

Veel mensen zaten vanochtend klaar om de subsidie te bemachtigen, want de verwachting was al dat de vraag groot zou zijn. Op het hoogtepunt stonden er 250.000 apparaten in de wachtrij. Dat betekent niet dat het ook 250.000 personen waren, want mensen gebruiken vaak meerdere apparaten om hun kans te vergroten. Toch zullen veel mensen er dus niet door zijn gekomen.

400 per minuut

Het UWV, dat de aanvragen verwerkt, zegt dat er zo'n 400 aanvragen per minuut behandeld konden worden. Iedereen tussen de 18 en 65 jaar kon de subsidie aanvragen voor een opleiding die je arbeidsmarktpositie kan verbeteren.

Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de aanvraagprocedure nog verbeteren. "We zijn van alles aan het doen, zodat we bij de volgende aanvraag betere wachtrijen kunnen hebben. Maar het is ook belangrijk dat dit doorgaat, zodat mensen de opleidingen kunnen aanvragen waar ze behoefte aan hebben."

Eigenlijk zouden mensen al begin januari geld kunnen aanvragen, maar die subsidieronde werd geschrapt. De overheid wilde eerst maatregelen nemen om misbruik van de regeling tegen te gaan. Daarna zou op 28 februari weer geld verdeeld worden, maar toen ging het niet door vanwege een grote storing.

Voor wie het vandaag niet gelukt is: er komen dit jaar nog vier subsidierondes van ieder 34 miljoen euro. De eerstvolgende is op 1 mei.