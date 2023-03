Slachtafval opruimen op de A67: 'Nooit zo veel darmen bij elkaar gezien'

Ruim vijftig mensen zijn de hele nacht bezig geweest met het opruimen van ingewanden en ander slachtafval op de A67. Dat was nodig omdat een vrachtwagen gistermiddag bij Geldrop 10.000 kilo slachtafval verloor.

De chauffeur moest iets voor 17.00 uur hard remmen en botste op een andere vrachtwagen. De complete lading slachtafval kwam op de weg terecht. Niemand raakte gewond.

Een van de mensen die vannacht meehielpen met opruimen is kraanmachinist Mark Groenen (48) uit Aalst-Waalre. "We maken van alles mee, maar dit was wel heel bijzonder", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Sommige medewerkers hebben urenlang met de hand slachtafval opgeraapt. Groenen assisteerde met de kraan. "Zo'n grote berg afval kun je niet alleen met de hand doen. Daar heb je grof geschut voor nodig. Af en toe stap je ook uit om met de hand mee te helpen, want je doet het met z'n allen. Die vrachtwagens zaten helemaal onder, de vangrail, de snelweg, het zat zelfs in de cabine, echt smerig."

Toch wil hij niet klagen: "Het is maar gewoon ons werk hè. Die jongens die de hele nacht op de snelweg met handen en voeten in de zooi stonden hadden het nog veel zwaarder dan ik."

Broodje ham en knakworst

Een makkelijke klus was het echter niet. "Ik heb nog nooit zoveel darmen, levers, magen en zooi bij elkaar gezien. Je pakt het op met de grijper en alles klapt open, in allerlei kleuren. En die geur.... Tja, waar ruikt het naar? Dood vlees? Met mijn neus is in ieder geval niks mis, dat heb ik wel gemerkt."

De vijftig werklieden hebben 's nachts nog catering gekregen. "Broodje ham, knakworst en een soepje erbij. Dat ging prima, als je maar honger genoeg hebt."

Groenen kon om 05.30 uur weer naar huis maar stopte eerst bij een benzinestation voor luchtverfrissers. "Ik heb een stuk of vijf van die geurdingen in de cabine gehangen. In de hoop dat het straks lekker naar lavendel ruikt als de volgende erin stapt. Maar toen ik een half uur later m'n tas uit de cabine haalde, rook ik daar nog niks van."

De vrachtwagen moet nog door de wasstraat. "Zelf ben ik onder de douche gesprongen op het werk, heb een nieuwe jas gepakt en een nieuw paar schoenen want daar kon ik niks meer mee."