Koeman roept debutanten Verbruggen, Geertruida en Wieffer op voor Oranje

Georginio Wijnaldum (AS Roma) keert weer terug, nadat hij het WK in Qatar had gemist door een zware blessure.

De 20-jarige Verbruggen is een van de drie keepers in de selectie. Koeman riep ook Jasper Cillessen (NEC) en Mark Flekken (Freiburg) op. Zij werden onder Koemans voorganger Louis van Gaal thuisgelaten bij het WK.

Andries Noppert, de verrassende eerste doelman in Qatar, is net als Justin Bijlow momenteel geblesseerd. Kjell Scherpen van Vitesse zat in de voorselectie, maar viel vandaag af.

De 22-jarige verdediger Geertruida is al drie jaar een belangrijke kracht bij Feyenoord, dat momenteel koploper is in de eredivisie en gisteren de kwartfinales van de Europa League bereikte. Zijn 23-jarige ploeggenoot Wieffer heeft pas enkele maanden een basisplaats. De middenvelder speelde vorig seizoen nog in de Keuken Kampioen Divisie met Excelsior.

Geen De Vrij

De meest prominente afwezige is 59-voudig international Stefan de Vrij. De 31-jarige verdediger is momenteel geen basisspeler bij zijn club Internazionale. Atalanta-middenvelder Teun Koopmeiners ontbreekt door een blessure.