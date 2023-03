Politie Den Hoorn stuit op 21.000 joints in bedrijfspand

In een bedrijfspand in Den Hoorn heeft de politie 21.000 joints gevonden. Verder lagen er lege hulzen, drugs om deze mee te vullen en contant geld. Ook stuitte de politie op apparatuur waarmee de joints werden geproduceerd. Alles is in beslag genomen.

De vondst in het Zuid-Hollandse dorp was woensdag, zo maakte de politie vandaag bekend. Toen agenten het pand binnengingen, waren er drie vrouwen en twee mannen joints aan het rollen. Zij zijn aangehouden.

Volgens de politie kwam het bedrijfspand in beeld tijdens controles "die onderdeel zijn van de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen".

Burgemeester Van Hemmen van Midden-Delfland is tevreden met de actie. "Dankzij een intensieve samenwerking met de politie en andere partners hebben we de productie en handel in drugs vandaag een gevoelige tik gegeven."