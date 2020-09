Opening Nederlands Film Festival combineert mystiek met 'rauwe realiteit'

Vanavond begint in Utrecht de veertigste editie van het Nederlands Film Festival (NFF), met een film waarin voor het eerst in de geschiedenis van het festival grotendeels Papiaments wordt gesproken. Het familiedrama Buladó, van regisseur Eché Janga, speelt zich af op Curaçao en gaat over thema's als afscheid en rouwverwerking, realisme en mystiek.

Janga liep al vijftien jaar rond met het idee voor de film, vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal. Het maken van Buladó was voor hem het eerste contact met de cultuur van zijn vader, die op Curaçao is opgegroeid en als student naar Nederland kwam. "Het spirituele leeft daar meer, het magische van het leven."

De regisseur noemt zijn film magisch-realistisch. Buladó vertelt het verhaal van de 11-jarige Kenza, die samen met haar vader en opa in een ruig gedeelte van Curaçao woont. Haar vader, politieagent, is rationeel van aard, terwijl Kenza's opa spiritueler is en vasthoudt aan de tradities van het eiland. Dat leidt tot botsingen, waarbinnen Kenza haar eigen weg probeert te vinden.

Het plot is losjes gebaseerd op een oude slavensaga die al generaties lang wordt doorverteld in de familie van regisseur Janga. Ook zitten er onderdelen in van de cultuur van de Caquetio, de oorspronkelijke bewoners van Curaçao. De film bevat ook autobiografische elementen: Janga's vader was de eerste zwarte politieagent van Curaçao. "De opa in de film lijkt meer op mijn oom. Hij was erg spiritueel, een grote verhalenverteller en soms ook een fantast. Een fijne man om naar te luisteren."

Bekijk hieronder de trailer van de film Buladó: