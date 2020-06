Coronacijfers van 2 juni: nog 670 coronapatienten in het ziekenhuis

In totaal zijn er nu 11750 mensen in Nederland die vanwege het coronavirus zijn opgenomen of opgenomen geweest. Van hen liggen er 670 nog in het ziekenhuis.

Om te kunnen beoordelen of de verspreiding van het virus in Nederland aan het afnemen is, kijkt het RIVM vooral naar de nieuwe ziekenhuisopnames. Vandaag zijn zes nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Gemiddeld werden er de afgelopen week negen opnames per dag gemeld. De zeven dagen daarvoor ging om gemiddeld elf ziekenhuisopnames per dag.

Het aantal doden in verband met het coronavirus is gestegen met vijf. In totaal zijn er in Nederland nu 5967 mensen overleden van wie bekend is dat dit komt door covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Het instituut wijst er daarbij op dat de dagelijks gemelde cijfers kunnen achterlopen: sterfgevallen en ziekenhuisopnames worden vaak pas na een aantal dagen doorgegeven door de GGD's. In het weekend is dat effect bij de stergevallen nog wat groter: veel mensen die in het weekend overlijden worden pas na het weekend gemeld. Omdat het gisteren een feestdag was, zal het gemelde aantal van vandaag waarschijnlijk ook lager zijn dan op andere dagen.

Het aantal coronapatienten op de IC daalt minder snel dan eerder. De afgelopen week nam het aantal bezette bedden met gemiddeld vijf per dag af. Een week eerder ging het om een afname van vijftien per dag.

Op de intensive cares is het relatief rustig, met in totaal 630 patiënten, waarvan 154 met het coronavirus. De 'coronabezetting' op de IC's is daarmee vier lager dan gisteren. Eén Nederlandse coronapatiënt ligt nog op een Duitse IC.

Verantwoording

Het aantal patiënten dat op de intensive care ligt, wordt dagelijks gemeld door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in Rotterdam.

Het aantal ziekenhuisopnames wordt dagelijks gerapporteerd door het RIVM. Het cijfer van vandaag is het totale aantal mensen dat nieuw in het ziekenhuis is komen te liggen. Een deel van hen is al eerder in het ziekenhuis opgenomen, maar die opnames zijn pas vandaag of gisteren door de GGD's aan het RIVM doorgegeven. Het aantal mensen dat ontslagen wordt uit het ziekenhuis wordt niet vermeld, en daarom niet van het ziekenhuiscijfer afgetrokken.

Ook het cijfer van het aantal doden is afkomstig van het RIVM. Een deel van de gerapporteerde doden is eerder overleden, maar is pas de afgelopen 24 uur doorgegeven aan het RIVM. Mensen van wie vermoed wordt dat ze zijn overleden door het coronavirus, maar niet getest zijn, komen niet in de cijfers voor.

Dit geldt vaak voor patiënten die thuis zijn overleden, maar ook voor mensen die door middel van een CT-scan in het ziekenhuis de bevestiging van het virus hebben gekregen. Alleen in het laboratorium geteste personen die overlijden komen voor in de statistieken. Het totale aantal overledenen zal daardoor veel hoger zijn.