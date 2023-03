Zaak Promes heropend om vraagtekens verdediging bij tapgesprekken

De zaak over de steekpartij waarbij Quincy Promes was betrokken, wordt heropend omdat de verdediging wil weten waarom de voetballer werd afgeluisterd door de politie. Tapgesprekken over het incident werden door justitie gebruikt als bewijs tegen Promes, en daarom wil zijn advocaat precies weten hoe daar toestemming voor is gegeven.

"Het Openbaar Ministerie heeft aan het dossier wel de beslissing toegevoegd dat er getapt mag worden, maar niet het verzoek dat eraan ten grondslag ligt", legt de persrechter uit. "Daarin staan de argumenten op grond waarvan de rechter-commissaris toestemming gaf om te tappen. De rechtbank zegt nu dat dat een processtuk is dat nog moet worden toegevoegd."

Het OM had dit stuk uit het dossier gelaten omdat het schadelijk kan zijn voor de andere zaak waarin Promes wordt onderzocht. De rechter is gevoelig voor dat argument, maar zegt dat dan de juiste procedure moet worden gevolgd om het gehele stuk of delen ervan uit deze zaak te houden.

Oude vete

Begin deze maand eiste het OM een gevangenisstraf van 2 jaar tegen de voetballer omdat hij in 2020 op een familiefeestje op een neef zou hebben ingestoken. De man raakte zwaargewond aan zijn been en kampt volgens zijn advocaat nog altijd met klachten. Promes werd aanvankelijk vervolgd voor poging tot moord, maar het OM achtte uiteindelijk alleen zware mishandeling bewezen.

In de afgeluisterde gesprekken praatte Promes met zijn vader en broer over het incident. Hij sprak van een oude vete met de neef over een diefstal binnen de familie. "Mijn loyaliteit is naar mijn tante: wie van haar pikt, maak ik af. Punt uit. Wie van jou pikt, maak ik af. Wie van mijn moeder pikt, maak ik af. Er zijn bepaalde mensen in de familie voor wie ik doodmaak. Punt uit."

Omdat justitie uitgebreid uit de gesprekken citeerde, vindt de rechtbank het gepast alle onderliggende stukken over het afluisteren mee te nemen. Justitie heeft tot nu toe niet veel gezegd over waarom Promes op het moment van de steekpartij werd afgeluisterd. Promes werd eerder dit jaar genoemd in een drugszaak, maar hijzelf ontkent betrokkenheid bij handel in verdovende midden.

Buitenspel

Promes' advocaat Sophie Hof wil nu kijken of de aanvraag voor de tap wel rechtmatig is verkregen. Mocht dat niet het geval zijn, dan moeten de belastende gesprekken uit het dossier worden gehouden.

"Om een parallel met de voetbalwereld te maken: als het buitenspel is mag je een doelpunt ook niet meetellen, hoe mooi het punt ook was of hoe hard de bal erin ging. Hetzelfde geldt hier."

Het is nog niet bekend wanneer het proces, waarin vandaag eigenlijk het vonnis stond gepland, zal worden hervat. Daardoor is ook nog niet bekend wanneer Promes te horen krijgt of de rechter hem veroordeelt of niet.